Освобожденные из плена: какие шедевры могут потерять музеи после реституции

Источник: AFP 2018

Узники Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения университета в Уагадугу | Источник: AP 2018

До сих пор французские власти активно сопротивлялись реституции, ссылаясь на то, что возвращение ценностей, вывезенных из бывших колоний, приведет к разорению государственного музейного фонда. Речь идет прежде всего о коллекции Музея на набережной Бранли, где хранится около 70 тысяч предметов африканского искусства. Однако президент Макрон придерживается иного мнения.

«Я из поколения французов, для которых преступления европейской колонизации неоспоримы», — заявил он на встрече со студентами в Университете Уагадугу, столице Буркина-Фасо. Свою позицию он подтвердил в твиттере: «Африканское наследие не может быть узником европейских музеев».

Коллекция музея на набережной Бранли в Париже. 15 марта 2018. | Источник: AFP 2018

Традиционно музейщики воспринимают любые разговоры о возвращении ценностей в штыки. Но Эммануэля Макрона неожиданно поддержал президент Музея на набережной Бранли Стефан Мартен. «Это реальная проблема, культурное наследие исчезло с континента. С этим нужно что-то делать», — считает он.

Как именно делать, пока неясно: есть варианты временного возврата (под гарантии сохранности от государства) или изготовление копий. Понятно, что копии вряд ли устроят африканские страны. Один только Бенин требует вернуть несколько тысяч предметов искусства, вывезенных в Париж в качестве трофеев после второй франко-дагомейской войны 1892−1894 годов. В основном это предметы культа: статуи богов, ритуальные маски, двери, троны и скипетры.

Опасный прецедент

Мраморы Элгина в Британском музее в Лондоне. | Источник: AFP 2018

Французский пример может стать прецедентом для всех европейских музеев, где хранятся бесценные произведения искусства, в свое время незаконно вывезенные из других стран. В первую очередь это коснется коллекции древнегреческого искусства Британского музея в Лондоне.

Долгие годы греческое правительство безуспешно борется за возвращение на родину «Мраморов Элгина». Это уникальная коллекция скульптур и фризов афинского Акрополя. В период наполеоновских войн, получив разрешение турецких властей, ее привез в Соединенное Королевство британский посол в Константинополе лорд Элгин. Десять лет он хранил собрание как свою частную собственность, а в 1816 году продал его Британскому музею.

Статуя речного бога Илиссоса в Эрмитаже. | Источник: РИА "Новости"

Уже тогда законность вывоза этих предметов из Греции вызывала сомнения, в том числе у самих британцев. Тем не менее с тех пор правительство не только не вернуло Афинам коллекцию, но и ни разу не дало разрешения на ее вывоз за пределы страны. Исключение сделали только для выставки по случаю 250-летия Эрмитажа — тогда в Санкт-Петербурге экспонировалась статуя бога Илисоса из коллекции Элгина.

Официальный Лондон неизменно отклоняет требования Греции вернуть национальные сокровища. Международные организации также бездействуют — вопрос о спорной коллекции стоит на повестке ЮНЕСКО уже десять лет. Чтобы поставить эту проблему перед европейским парламентом, грекам необходимо собрать миллион и одну подпись под петицией Всемирной ассоциации по воссоединению скульптур Парфенона на сайте www.bringthemback.org. Пока есть лишь половина, но правительство Греции не теряет надежду на справедливое рассмотрение дела.

Немецкий след

Еврейское произведения искусства, конфискованное нацистами около 1940 года, во время презентации в Музее изобразительных искусств в Галле | Источник: AP 2018

Конечно, больше всего претензий в связи с возвращением художественных ценностей предъявляется в Германии и Италии, где фашистские власти массово изымали произведения искусства у еврейских коллекционеров. Хотя в этих странах предусмотрена денежная компенсация наследникам, а в некоторых случаях возможно и возвращение музейных шедевров семьям законных владельцев, судьба многих экспонатов под вопросом.

Споры о праве на владение предметами искусства, полученными в результате войн, ведутся и в России. Яркий пример — трофейная коллекция под названием «Золото Шлимана». Немецкий археолог Генрих Шлиман обнаружил этот клад во время раскопок Трои в 1873 году. До Второй мировой войны бесценные предметы из золота, серебра, бронзы и камня, датированные 2400−2300 годами до нашей эры, хранились в Берлине.

"Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана". Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. | Источник: РИА "Новости"

В 1945 году клад в режиме строгой секретности был вывезен в Советский Союз. О том, что сокровища Трои находятся в Москве, официально объявили только в 1993-м. Через три года их впервые выставили в ГМИИ им. Пушкина. Часть коллекции также хранится в Эрмитаже. Оба музея выступают категорически против возврата «Золота Шлимана» Германии.

Однако есть и другие примеры. В 1955 году СССР в качестве жеста доброй воли вернул отреставрированную коллекцию Дрезденской галереи, которую фактически спасли специалисты Пушкинского музея. Правда, немецкая сторона периодически напоминает Москве, что не все предметы собрания вернулись на родину.

Так, в России остается коллекция Франса Кенигса. После прихода к власти нацистов немецкий банкир был вынужден продать за бесценок свое богатейшее собрание рисунков старых мастеров, которое осело в Дрезденской галерее. Оттуда его вывезли советские войска.