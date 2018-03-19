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09:18 (мск), источник: Калининград.Ru

На рабочей неделе в Калининградской области ожидается плюсовая температура

На рабочей неделе, с 19 по 23 марта, в Калининградской области ожидается плюсовая температура. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 759 мм рт. ст. 3 м/с

В будние дни в светлое время суток воздух будет прогреваться до +3… +4°C. Ночью столбики термометров покажут −6… −2°C. Погода в регионе будет облачная, с прояснениями.

Во вторник, четверг и пятницу возможны кратковременные осадки. Их вероятность составляет 55−64%.

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