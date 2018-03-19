На рабочей неделе в Калининградской области ожидается плюсовая температура
На рабочей неделе, с 19 по 23 марта, в Калининградской области ожидается плюсовая температура. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
На рабочей неделе, с 19 по 23 марта, в Калининградской области ожидается плюсовая температура. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
В будние дни в светлое время суток воздух будет прогреваться до +3… +4°C. Ночью столбики термометров покажут −6… −2°C. Погода в регионе будет облачная, с прояснениями.
Во вторник, четверг и пятницу возможны кратковременные осадки. Их вероятность составляет 55−64%.
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