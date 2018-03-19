Обучать информатике хотят с первого класса в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

Он рассказал, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинают обучать основам программирования с первого класса. В Казахстане предмет «Информатика» начинают изучать в школе с пятого класса. С этого года обучение начнется с третьего класса.

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«Активно работаем с экспертами по возможности внедрения обучения с первого класса. Сейчас разрабатывается проект, далее начнется широкое обсуждение с преподавательским корпусом и общественностью», — сказал Сагадиев на правительственном часе в мажилисе.

Министр также рассказал, что в Казахстане электронный классный журнал приравнен к к бумажной отчетности в случае, если организация образования подключена к электронной системе и широкополосному интернету.

«В этом случае он заполняется только в электронном формате. Заполнение его в бумажном формате не допускается. Соответствующий приказ принят», — добавил он.