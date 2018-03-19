Спасатели из Хабаровска отправились защищать мост в Китай от ледохода

В ЕАО двинулась аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России и группа пиротехников ДВРПСО. Всего туда направились 18 человек и четыре единицы техники. Их главная задача — профилактика, направленная на защиту строящегося железнодорожного мостового перехода через реку Амур «Нижнеленинское — Тунцзянь».

Спасатели совместно с силами строительного предприятия займутся чернением льда на площади около 16,5 тысячи квадратных метров и мониторингом паводковой обстановки. Кроме того, они оценят необходимость применения взрывных работ для ослабления ледового поля.