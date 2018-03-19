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10:49 (мск), источник: Восток Медиа

Спасатели из Хабаровска отправились защищать мост в Китай от ледохода

Спасатели из дальневосточной столицы и группа пиротехников сегодня, 19 марта, отправились в соседнюю Еврейскую автономную область. Им предстоит защитить строящийся мост из Нижнеленинского в китайский город Тунцзянь и оценить необходимость взрывных работ на льду.

В ЕАО двинулась аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России и группа пиротехников ДВРПСО. Всего туда направились 18 человек и четыре единицы техники. Их главная задача — профилактика, направленная на защиту строящегося железнодорожного мостового перехода через реку Амур «Нижнеленинское — Тунцзянь».

Спасатели совместно с силами строительного предприятия займутся чернением льда на площади около 16,5 тысячи квадратных метров и мониторингом паводковой обстановки. Кроме того, они оценят необходимость применения взрывных работ для ослабления ледового поля.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, чернение льда на реках давно применяют для предупреждения обильного половодья. Наиболее проблемные участки рек, где образуется плотный монолитный лёд либо возникает угроза затора, засыпают тёмным веществом — золой, угольной пылью или землей. Тёмные участки лучше поглощают тепло от солнечных лучей, таяние происходит намного активнее, образуются проталины, и лёд быстрее разрушается.

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