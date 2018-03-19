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08:54 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская дзюдоистка взяла «серебро» «Большого шлема»

Челябинская спортсменка Таисия Киреева завоевала «серебро» в турнире по дзюдо серии «Большой шлем» в Екатеринбурге, в котором выступил 251 спортсмен из 34-х стран. В их числе 53 российских дзюдоиста — 28 мужчин и 25 женщин.

Вместе с Таисией Киреевой (70 кг), серебряным призером чемпионата России-2017, честь Челябинской области защищал участник Олимпийских игр-2016 Денис Ярцев (73 кг).

Ученица тренера Салавата Мингазова и заслуженного тренера России Андрея Вострикова провела четыре поединка. Представительница Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области взяла верх над Шанталь Райт из США, двукратной победительницей юниорских первенств мира Барбара Матич из Хорватии и 19-летней Шихо Танака из Японии.

В финальном поединке Таисия Киреева уступила 30-летней бразильянке Марие Портела, которая является чемпионкой Пан-Америки и трехкратной чемпионкой мира среди военных. В итоге у Таисии Киреевой — первое в спортивной карьере «серебро» турнира престижной серии.

Победитель «Большого шлема"-2014 в Тюмени Денис Ярцев проиграл в первой встрече Рентаро Ногами из Японии. Сопернику нашего земляка — 19 лет. Он — серебряный медалист чемпионата своей страны.

Россияне добыли на «домашнем» татами — девять наград, в том числе две золотые, три серебряные и четыре бронзовые, став вторыми в общекомандном зачете. Первенствовали японцы (шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые). Третье место заняла команда Бразилии (1−2−5), сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.

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