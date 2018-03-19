Челябинская дзюдоистка взяла «серебро» «Большого шлема»

Вместе с Таисией Киреевой (70 кг), серебряным призером чемпионата России-2017, честь Челябинской области защищал участник Олимпийских игр-2016 Денис Ярцев (73 кг).

Ученица тренера Салавата Мингазова и заслуженного тренера России Андрея Вострикова провела четыре поединка. Представительница Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области взяла верх над Шанталь Райт из США, двукратной победительницей юниорских первенств мира Барбара Матич из Хорватии и 19-летней Шихо Танака из Японии.

В финальном поединке Таисия Киреева уступила 30-летней бразильянке Марие Портела, которая является чемпионкой Пан-Америки и трехкратной чемпионкой мира среди военных. В итоге у Таисии Киреевой — первое в спортивной карьере «серебро» турнира престижной серии.

Победитель «Большого шлема"-2014 в Тюмени Денис Ярцев проиграл в первой встрече Рентаро Ногами из Японии. Сопернику нашего земляка — 19 лет. Он — серебряный медалист чемпионата своей страны.