На северо-западе Челябинска появились сдвоенные трамвайные остановки
Для пассажиров электротранспорта будут действовать новые правила посадки и высадки.
Для пассажиров электротранспорта будут действовать новые правила посадки и высадки.
С 19 марта сдвоенные остановки челябинские трамваи смогут совершать на участке проспекта Победы от Свердловского проспекта до улицы Чичерина в обоих направлениях. Исключением станут лишь остановки «Улица Красного Урала», «Молдавская», «Поликлиника» при движении в сторону Чичерина. Соответствующее распоряжение на днях подписал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
При этом в каждом случае выбор остаётся за водителем. Отметим, нововведением на предприятии попытаются увеличить пропускную способность этого направления, чтобы уменьшить трамвайные пробки.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.