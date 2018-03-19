На северо-западе Челябинска появились сдвоенные трамвайные остановки

С 19 марта сдвоенные остановки челябинские трамваи смогут совершать на участке проспекта Победы от Свердловского проспекта до улицы Чичерина в обоих направлениях. Исключением станут лишь остановки «Улица Красного Урала», «Молдавская», «Поликлиника» при движении в сторону Чичерина. Соответствующее распоряжение на днях подписал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».