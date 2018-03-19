На рабочей неделе в Воронежскую область вновь вернутся снег и морозы
Все дни будет облачно и ветрено.
Все дни будет облачно и ветрено.
Весна всё никак не дойдёт до Воронежской области. На новой рабочей неделе жителей региона вновь ожидают снег и морозы. При этом все дни с понедельника по пятницу будет облачно и довольно ветрено, сообщил Воронежский гидрометцентр.
В понедельник, 19 марта, в Воронежской области облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега и дождя, метель. Ветер
Во вторник, 20 марта, облачно. Местами сильный снег, метель и гололёд, на дорогах снежные заносы. Ветер восточный 6−11 м/с, порывы до 16 м/с. Температура в регионе ночью — до -9 градусов, днём — до 0 градусов. В Воронеже дневная температура составит от -5 до -3 градусов.
Самым снежным днём станет среда, 21 марта. На протяжении всего дня в регионе будет идти снег, сопровождающийся порывистым ветром. Температура ночью — -8 градусов, днём — -2 градуса.
В четверг и пятницу, 22 и 23 марта, жителей региона также ожидает небольшой снег. Температура ночью -7 градусов, днём -2 градуса. Ожидается ветер 5−10 м/с.
Подобная погода считается аномально холодной для марта. Сейчас среднесуточная температура на 5−8 градусов ниже климатической нормы.
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