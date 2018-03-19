Памятник святым Петру и Февронии в Хабаровске назван лучшим в стране

Скульптурная композиция святым Петру и Февронии Муромским, открытая в 2016 году в Хабаровске, стала лучшей из 29, установленных сегодня в России. Проект отмечен за активное развитие прилегающей территории, в частности, за создание сквера Семьи, Любви и Верности, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Установленные в России скульптуры святым князьям Муромским оценивал попечительский совет общенациональной программы «В кругу семьи», — рассказывает председатель комитета по делам ЗАГС и архивов Хабаровского края Ольга Завьялова. — Они отметили, что в одном из главных мест народных гуляний жителей и гостей дальневосточной столицы, помимо скульптурной композиции, появилась «Ладья семейного счастья» и арт-объект в виде двух сердец на входе в сквер. Проекты скульптур покровителям семьи были представлены gрезиденту России Владимиру Путину в 2012 году в Вифлееме и получили одобрение. Программа по установке композиций в разных городах страны действует при поддержке vинкультуры России.