Памятник святым Петру и Февронии в Хабаровске назван лучшим в стране
Аналогичные предлагают установить в Комсомольске, Николаевске и Охотске.
Аналогичные предлагают установить в Комсомольске, Николаевске и Охотске.
Скульптурная композиция святым Петру и Февронии Муромским, открытая в 2016 году в Хабаровске, стала лучшей из 29, установленных сегодня в России. Проект отмечен за активное развитие прилегающей территории, в частности, за создание сквера Семьи, Любви и Верности, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Установленные в России скульптуры святым князьям Муромским оценивал попечительский совет общенациональной программы «В кругу семьи», — рассказывает председатель комитета по делам ЗАГС и архивов Хабаровского края Ольга Завьялова. — Они отметили, что в одном из главных мест народных гуляний жителей и гостей дальневосточной столицы, помимо скульптурной композиции, появилась «Ладья семейного счастья» и
— В благодарственном письме на имя губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта учредители проекта «В кругу семьи» предложили софинансировать установку памятников Петру и Февронии в
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