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09:06 (мск), источник: NewsKo

Пермская МСЧ № 9 станет работать как полноценный перинатальный центр

Сегодня в МСЧ № 9 в Перми открылось отделение второго этапа выхаживания патологии новорождённых и недоношенных детей. Оно расположилось в корпусе родильного дома.

Теперь пациентки и их малыши могут получить необходимую врачебную помощь в стенах одного медучреждения.

По оценке Министерства здравоохранения Прикамья, после открытия нового отделения МСЧ № 9 можно расценивать как полноценный перинатальный центр — снижается большое количество рисков, связанных с перевозкой новорождённых.

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Новый корпус с отделением выхаживания патологии новорождённых и недоношенных детей построен в рамках соглашения о сотрудничестве Пермского края и компании «ЛУКОЙЛ». Сотрудничество нефтяников и медучреждений имеет давнюю историю. Так, с 2011 года социальные инвестиции в медсанчасть составили более 90 млн руб.

«По медсанчасти № 9 мы начинали с хирургического отделения и с отделения реанимации — привели их в идеальное состояние. Работа продолжилась в отделении для выхаживания новорождённых, построили здесь новый корпус. Очень много в рамках соглашения сделано не только в Индустриальном районе, но и городе Перми и в целом по Пермскому краю», — отметил на открытии отделения советник представителя Президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, депутат регионального Законодательного собрания Владимир Жуков.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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