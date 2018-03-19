Нижегородцам расскажут, как не переплачивать налог на имущество
«Горячая линия» пройдет в управлении Росреестра по региону.
«Горячая линия» пройдет в управлении Росреестра по региону.
«Горячая телефонная линия» на тему «Как оспорить кадастровую стоимость и не переплачивать налог на имущество» пройдет в Нижнем Новгороде в понедельник, 19 марта 2018 года. Об этом сообщает
Согласно информации, «горячая линия» пройдет с 12:00 до 13:00 в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. Нижегородцы смогут получить ответы на вопросы о порядке оспаривания результатов определения кадастровой стоимости и о государственной оценке земель и иных объектов недвижимости.
На вопросы нижегородцев по вопросам кадастровой стоимости и налогов на имущество будет отвечать начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Наталья Волкова. Звонки будут приниматься по номеру телефона
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.