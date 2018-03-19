Нижегородцам расскажут, как не переплачивать налог на имущество

«Горячая телефонная линия» на тему «Как оспорить кадастровую стоимость и не переплачивать налог на имущество» пройдет в Нижнем Новгороде в понедельник, 19 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра.

Согласно информации, «горячая линия» пройдет с 12:00 до 13:00 в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. Нижегородцы смогут получить ответы на вопросы о порядке оспаривания результатов определения кадастровой стоимости и о государственной оценке земель и иных объектов недвижимости.