Родители красноярских первоклассников пойдут к психологам
В Красноярске в первые классы уже записали 60% будущих учеников.
В Красноярске в первые классы уже записали 60% будущих учеников.
В красноярских школах пройдут Дни открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. Об этом сообщили в
Уточняется, что родители будущих первоклассников смогут получить консультацию психологов. Им расскажут, как правильно подготовить ребенка к школе.
«С 1 февраля во всех школах Красноярска началась запись детей в первые классы. По предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут около 110 тысяч детей, примерно 14 тысяч из них — первоклассники, — говорит руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. — В школах будет сформировано более 500
Чтобы записать ребенка в первый класс, нужно составить заявление на имя директора школы, предоставить паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка.
Одним из основных документов при подаче заявления остается свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или выписка из домовой книги, или свидетельство о регистрации по месту пребывания на закрепленной территории.
В управлении образования подчеркивают, что договор аренды жилья не является документом, подтверждающим регистрацию ребенка.
В городской мэрии отмечают, через некоторое время новые школы появятся в микрорайонах Солнечный, Преображенский, Покровский, Пашенный, Бугач.
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