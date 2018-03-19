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10:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Родители красноярских первоклассников пойдут к психологам

В Красноярске в первые классы уже записали 60% будущих учеников.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярских школах пройдут Дни открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Там уточнили, что каждая школа готовит индивидуальную программу для своих гостей. Родители будущих первоклассников познакомятся с педагогами, им расскажут об особенностях разных образовательных программ.

Уточняется, что родители будущих первоклассников смогут получить консультацию психологов. Им расскажут, как правильно подготовить ребенка к школе.

«С 1 февраля во всех школах Красноярска началась запись детей в первые классы. По предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут около 110 тысяч детей, примерно 14 тысяч из них — первоклассники, — говорит руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. — В школах будет сформировано более 500 классов-комплектов. В первые полтора месяца записи подано 8 тысяч (60%) заявлений от родителей будущих первоклассников. В прошлом году родители активнее записывали детей в школу, за аналогичный период времени более 70% от числа будущих первоклассников уже были скомплектованы».

По традиции в Красноярске родители будущих школьников интересуются лицеями, гимназиями и школами, которые находятся в массовой жилой застройке. В управлении образования отмечают, что учреждения планируют максимально набрать первоклассников во все школы. В некоторых учреждениях идут родителям на встречу и открывают дополнительные первые классы, комплектуют по 10 и более классов.

Чтобы записать ребенка в первый класс, нужно составить заявление на имя директора школы, предоставить паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка.

Одним из основных документов при подаче заявления остается свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или выписка из домовой книги, или свидетельство о регистрации по месту пребывания на закрепленной территории.

В управлении образования подчеркивают, что договор аренды жилья не является документом, подтверждающим регистрацию ребенка.

В городской мэрии отмечают, через некоторое время новые школы появятся в микрорайонах Солнечный, Преображенский, Покровский, Пашенный, Бугач.

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