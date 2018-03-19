В аэропорту Екатеринбурге задерживают сразу три рейса
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово стразу три самолёта улетят с задержкой. По данным
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово стразу три самолёта улетят с задержкой. По данным
Самолёт авиакомпании «Роял Флайт», который должен был вылететь на Гоа в 10.00 утра, пока задерживают на один час. Эта же авиакомпания задерживает вылет в Пхукет на 7 часов. Причина — решения авиакомпании. Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» задерживают на пять часов. Улететь в Тбилиси уральцы должны были в 13.30, теперь в 18.40.
Отметим, что ранее губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву жаловались на работу авиакомпании «Уральские авиалинии». Глава региона обещал разобраться, но заявил, что «в целом уральцев поддерживает».
Задержки рейсов — постоянное явление. Например, Azur Аir неоднократно задерживал самолеты с уральцами — из крупных инцидентов можно вспомнить ожидание вылета в Екатеринбург из Вьетнама, затянувшееся на 17 часов, на 9 часов опоздал вылет борта этой компании в Китай, 12 часов ждали вылета пассажиры рейса на Анталью. Все эти случаи произошли уже после того, как в августе 2017 года, авиакомпания была оштрафована за задержки рейсов из Кольцово.
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