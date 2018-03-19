В аэропорту Екатеринбурге задерживают сразу три рейса

Самолёт авиакомпании «Роял Флайт», который должен был вылететь на Гоа в 10.00 утра, пока задерживают на один час. Эта же авиакомпания задерживает вылет в Пхукет на 7 часов. Причина — решения авиакомпании. Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» задерживают на пять часов. Улететь в Тбилиси уральцы должны были в 13.30, теперь в 18.40.

Отметим, что ранее губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву жаловались на работу авиакомпании «Уральские авиалинии». Глава региона обещал разобраться, но заявил, что «в целом уральцев поддерживает».