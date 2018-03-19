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09:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае температура опустилась ниже -30 градусов

По заверениям синоптиков, на этом период аномальных холодов заканчивается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

В Пермском крае зафиксированы новые температурные рекорды. Минувшая ночь стала самой морозной для марта за последние 19 лет.

«Впервые с 1999 года во второй половине марта в Пермском крае температура упала ниже -30 градусов (в Ныробе ночной минимум составил -31,2). Почти на всей территории края ночью было холоднее -20. А вчерашний день в Перми стал самым холодным для второй половины марта опять же с 1999 года», — сообщает специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.

При этом на юге Пермского края зафиксированы сильные снегопады. В некоторых районах выпало до половины месячной нормы осадков (до 15 мм за 12 часов в Октябрьском).

К таким аномалиям привели арктическое вторжение и южный циклон.

«На этом период аномальных холодов в Пермском крае завершается, хотя температура и останется заметно ниже нормы. Лишь север Республики Коми и Ненецкий АО продолжат удивлять аномальными морозами до −35…−40 в течение всей предстоящей недели», — говорит Андрей Шихов.

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