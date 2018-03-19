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09:37 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодарском крае возможны дожди с грозами

Весенний гром может нарушить течение первого рабочего дня недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 759 мм рт. ст. 3 м/с

По всему региону 19 марта ожидаются дожди с грозами. По-прежнему сохранится сильный ветер, местами его порывы будут достигать 23 м/с.

Днем воздух прогреется до 20 °C, но уже 20 марта прогнозируется небольшое понижение температур.

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