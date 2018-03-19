В Краснодарском крае возможны дожди с грозами
Весенний гром может нарушить течение первого рабочего дня недели.
Весенний гром может нарушить течение первого рабочего дня недели.
По всему региону 19 марта ожидаются дожди с грозами.
Днем воздух прогреется до 20 °C, но уже 20 марта прогнозируется небольшое понижение температур.
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