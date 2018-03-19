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09:35 (мск), источник: Новости Перми

В Перми пройдет «Час Земли»

Международная экологическая акция, в которой ежегодно принимают участие более двух млрд человек, направлена на экономию электричества.

Источник: Новости Перми

24 марта в 20:30 Пермь присоединиться к международной акции «Час Земли», в которой может принять участие любой желающий. На это время необходимо отключить свет и электроприборы в квартирах.

В Перми подсветку зданий отключат ГУ МВД России по краю, ПНИПУ, администрации Перми и других организаций.

«Час Земли» — позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде. В России акция проходит с 2009 года.

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