В Перми пройдет «Час Земли»
Международная экологическая акция, в которой ежегодно принимают участие более двух млрд человек, направлена на экономию электричества.
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Международная экологическая акция, в которой ежегодно принимают участие более двух млрд человек, направлена на экономию электричества.
24 марта в 20:30 Пермь присоединиться к международной акции «Час Земли», в которой может принять участие любой желающий. На это время необходимо отключить свет и электроприборы в квартирах.
В Перми подсветку зданий отключат ГУ МВД России по краю, ПНИПУ, администрации Перми и других организаций.
«Час Земли» — позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде. В России акция проходит с 2009 года.
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