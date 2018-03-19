В Перми пройдет «Час Земли»

24 марта в 20:30 Пермь присоединиться к международной акции «Час Земли», в которой может принять участие любой желающий. На это время необходимо отключить свет и электроприборы в квартирах.



В Перми подсветку зданий отключат ГУ МВД России по краю, ПНИПУ, администрации Перми и других организаций.



«Час Земли» — позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде. В России акция проходит с 2009 года.