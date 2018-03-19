Сотрудник бригады ППС оштрафован за неправильную парковку

Сотрудники УБДД ГУВД г. Ташкента проверили данное сообщение. По данным пресс-службы УБДД, в отношении водителя бригады ППС, нарушившего Правила дорожного движения, составлен административный протокол по факту правонарушения, предусмотренного статьей 1286 ч. 1 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, и наложен штраф в размере 3 МРЗП (на сегодняшний день эта сумма составляет 516 720 сумов).
В УБДД ГУВД г. Ташкента заверили, что в отношении каждого сотрудника органов внутренних дел, совершившего правонарушение или не принявшего законных мер для предупреждения или пресечения правонарушения, будут приниматься меры дисциплинарного воздействия. Кроме того, сотрудник будет нести административную или уголовную ответственность за совершенный проступок в соответствии с законом наравне с любым другим правонарушителем из числа гражданского населения, о чем будет сообщаться в социальных сетях и СМИ.
УБДД ГУВД г. Ташкента полагодарило граждан за активность в деле повышения культуры поведения на дорогах.
«Лица, совершившие правонарушения, о которых вы сообщаете, обязательно привлекаются к ответственности перед законом. А перед законом равны все. Вместе с тем, призываем вас быть корректнее, комментируя то или иное событие. Ведь независимо от того, кто совершил проступок, какой социальный статус он имеет, к какому полу относится, какое положение занимает в обществе, он, прежде всего, человек, имеющий право на уважение его достоинства. Призываем вас быть взаимовежливыми, культурными, уважать друг друга, относиться и поступать в отношении друг друга в духе братства», — говорится в сообщении.
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