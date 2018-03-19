Сотрудник бригады ППС оштрафован за неправильную парковку

Источник: UzReport.news

Сотрудники УБДД ГУВД г. Ташкента проверили данное сообщение. По данным пресс-службы УБДД, в отношении водителя бригады ППС, нарушившего Правила дорожного движения, составлен административный протокол по факту правонарушения, предусмотренного статьей 1286 ч. 1 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, и наложен штраф в размере 3 МРЗП (на сегодняшний день эта сумма составляет 516 720 сумов).

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В УБДД ГУВД г. Ташкента заверили, что в отношении каждого сотрудника органов внутренних дел, совершившего правонарушение или не принявшего законных мер для предупреждения или пресечения правонарушения, будут приниматься меры дисциплинарного воздействия. Кроме того, сотрудник будет нести административную или уголовную ответственность за совершенный проступок в соответствии с законом наравне с любым другим правонарушителем из числа гражданского населения, о чем будет сообщаться в социальных сетях и СМИ.

УБДД ГУВД г. Ташкента полагодарило граждан за активность в деле повышения культуры поведения на дорогах.