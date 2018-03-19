Синоптики предупреждают о новом резком ухудшении погоды в Новосибирске
А далее последует резкое потепление до плюс 7 градусов.
А далее последует резкое потепление до плюс 7 градусов.
В ближайшие сутки специалисты Западносибирского Гидрометцентра ожидают ухудшение погоды в Новосибирской области.
— Циклон глубокий с большими перепадами атмосферного давления движется из районов Урала на
Синоптики прогнозируют мокрый снег, не исключен дождь, гололедные явления, метели, снежные заносы. Ветер усилится до 17−22 метров в секунду, возможны порывы до 27. Температура ночью упадет до 7−12 градусов ниже нуля, местами до минус 20. Днем температура тоже будет ниже нуля — от 1 до 6 градусов.
А далее последует резкое потепление. 21 и 22 марта начнется повышение температуры, которая в четверг днем достигнет от 2 до 7 градусов выше нуля.
Главное управление МЧС по Новосибирской области уже разослало горожанам
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