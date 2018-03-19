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09:50 (мск), источник: 36on.ru

Жителя Воронежа возмутило массовое автохамство у Центрального рынка

Активное обсуждение в Сети спровоцировал пост одного из воронежцев, который назвал хамами и эгоистами водителей, бросающих машины прямо на пешеходном переходе у Центрального рынка.

В доказательство своих слов горожанин опубликовал фотографии, на которых видно, что авто действительно нарушают правила:

— Полностью блокируют пешеходный переход на Фридриха Энгельса 41, при наличии полупустой наземной и подземной парковки на центральном рынке. Затрудняют обзор, создают аварийную ситуацию и заставляют пешеходов искать лазейки для прохода, обтирая своей одеждой грязные бампера! — Алексей Викторович, сообщество «Аварии/ДТП/Воронежа» во «Вконтакте».

Возмущенный отзыв горожанина поддержали далеко не все пользователи сообщества, где был опубликован пост. Некоторые даже обвинили автора в предвзятости: «Он отправит в ГАИ, они выпишут кучу дополнительных штрафов на основании фото, а ему откатик, чем не бизнес? и всем выгодно!» — написал пользователь по имени Евгений.

Впрочем, пост автора получил и поддержку: «Автор красавчик!!! Правильно делает!!! Почему я возле этого рынка 5−6 кругов могу сделать в поисках правильного парковочного места, в итоге не найти и уехать за километр машину поставить. А кто-то под знак или на на зебре машину кинет и глазом не моргнёт!» — отметил Николай.

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