Жителя Воронежа возмутило массовое автохамство у Центрального рынка

В доказательство своих слов горожанин опубликовал фотографии, на которых видно, что авто действительно нарушают правила:

— Полностью блокируют пешеходный переход на Фридриха Энгельса 41, при наличии полупустой наземной и подземной парковки на центральном рынке. Затрудняют обзор, создают аварийную ситуацию и заставляют пешеходов искать лазейки для прохода, обтирая своей одеждой грязные бампера! — Алексей Викторович, сообщество «Аварии/ДТП/Воронежа» во «Вконтакте».

Возмущенный отзыв горожанина поддержали далеко не все пользователи сообщества, где был опубликован пост. Некоторые даже обвинили автора в предвзятости: «Он отправит в ГАИ, они выпишут кучу дополнительных штрафов на основании фото, а ему откатик, чем не бизнес? и всем выгодно!» — написал пользователь по имени Евгений.