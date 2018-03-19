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11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Грудинин проиграл спор журналисту Дудю

Кандидат в президенты обещал сбрить усы, если наберет меньше 15%

Кандидат в президенты России от КПРФ проиграл спор журналисту Юрию Дудю.

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Грудинин получил 11,82% голосов после обработки 99% протоколов

Напомним, 6 февраля Грудинин стал героем YouTube-шоу «вДудь». Дудь предложил политику поспорить: если Грудинин набирает меньше 15% на выборах главы государства, то он сбреет усы, а если его результате будет выше этой отметки, то журналист побреется налысо.

В день голосования, 18 марта, некоторые пользователи социальных сетей называли этот спор «главной интригой выборов». В 21:00 по московскому времени появились первые итоги Цинтризбиркома, согласно которым Грудинин набирал почти 16% голосов. В интернете были опубликованы шутки о том, что Дудь скоро станет лысым.

Но позже результат Грудинина стал снижаться, достигнув сначала 15%, а затем чуть больше 13%. По итогам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,65% голосов. Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68% голосов.

Дудь опубликовал на своих страницах в Instagram и Twitter фотографии бритвы. Комментарии от него самого и Грудинина пока не поступали.

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