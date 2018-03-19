Лед на Амуре у Хабаровска начал разрушаться

Источник: Губерния онлайн

Спасатели обнаружили промоины на амурском льду у Хабаровска. Один из таких участков находится на набережной, вблизи яхт-клуба. Сотрудники МЧС предупреждают: сейчас выходить на лед опасно и в других местах, сообщает портал «Губерния».

«Уже появились явно выраженные подводные течения. Раз это происходит, значит, идет подмывание [льда], усиливается опасность провала под лед. Появляются проталины, промоины, — рассказал инспектор ГИМС по Хабаровску Борис Миркин. — Лед становится хрупким. Он [уже] практически поменял свою структуру».

В Хабаровском гидрометцентре отмечают, что отдельные промоины на Амуре у краевой столицы действительно есть, однако в среднем толщина льда у города — около 80 сантиметров. Ледоход ожидают примерно через месяц.

«Норма вскрытия Амура — 22 апреля, но мы ждем этого где-то на четыре-пять дней раньше, 17—18 апреля . Вообще в последние годы Амур вскрывается с 14 по 16 апреля», — отметила ведущий гидролог отдела гидропрогнозов Хабаровского гидрометцентра Анастасия Пивикова.