Лед на Амуре у Хабаровска начал разрушаться
Промоины появились на реке в черте города.
Промоины появились на реке в черте города.
Спасатели обнаружили промоины на амурском льду у Хабаровска. Один из таких участков находится на набережной, вблизи
«Уже появились явно выраженные подводные течения. Раз это происходит, значит, идет подмывание [льда], усиливается опасность провала под лед. Появляются проталины, промоины, — рассказал инспектор ГИМС по Хабаровску Борис Миркин. — Лед становится хрупким. Он [уже] практически поменял свою структуру».
«Норма вскрытия Амура — 22 апреля, но мы ждем этого
У Хабаровска река очистится ото льда за неделю, а по всему руслу — за 10−15 дней.
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