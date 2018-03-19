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11:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Лед на Амуре у Хабаровска начал разрушаться

Промоины появились на реке в черте города.

Источник: Губерния онлайн

Спасатели обнаружили промоины на амурском льду у Хабаровска. Один из таких участков находится на набережной, вблизи яхт-клуба. Сотрудники МЧС предупреждают: сейчас выходить на лед опасно и в других местах, сообщает портал «Губерния».

«Уже появились явно выраженные подводные течения. Раз это происходит, значит, идет подмывание [льда], усиливается опасность провала под лед. Появляются проталины, промоины, — рассказал инспектор ГИМС по Хабаровску Борис Миркин. — Лед становится хрупким. Он [уже] практически поменял свою структуру».

В Хабаровском гидрометцентре отмечают, что отдельные промоины на Амуре у краевой столицы действительно есть, однако в среднем толщина льда у города — около 80 сантиметров. Ледоход ожидают примерно через месяц.

«Норма вскрытия Амура — 22 апреля, но мы ждем этого где-то на четыре-пять дней раньше, 17—18 апреля. Вообще в последние годы Амур вскрывается с 14 по 16 апреля», — отметила ведущий гидролог отдела гидропрогнозов Хабаровского гидрометцентра Анастасия Пивикова.

У Хабаровска река очистится ото льда за неделю, а по всему руслу — за 10−15 дней.

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