Приморцы чаще болеют туберкулезом, чем остальные россияне
Владивосток готовится к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
Владивосток готовится к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
В Приморском крае проблема заболеваемости туберкулезом остается актуальной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.
Стоит отметить, что в последние годы в крае наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. Так, в 2017 году заболеваемость впервые выявленным активным туберкулезом в сравнении с 2016 г. снизилась на 11,5%, однако показатель заболеваемости остается значительным и превышает показатель заболеваемости по Российской Федерации в 2,5 раза.
24 марта во Владивостоке пройдет Всемирный день борьбы с туберкулезом.
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