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11:06 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцы чаще болеют туберкулезом, чем остальные россияне

Владивосток готовится к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В Приморском крае проблема заболеваемости туберкулезом остается актуальной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Стоит отметить, что в последние годы в крае наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. Так, в 2017 году заболеваемость впервые выявленным актив­ным туберкулезом в сравнении с 2016 г. снизилась на 11,5%, однако показатель заболеваемости остается значительным и превышает показатель заболеваемости по Российской Федерации в 2,5 раза.

24 марта во Владивостоке пройдет Всемирный день борьбы с туберкулезом.

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