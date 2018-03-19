Приморцы чаще болеют туберкулезом, чем остальные россияне

Стоит отметить, что в последние годы в крае наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. Так, в 2017 году заболеваемость впервые выявленным актив­ным туберкулезом в сравнении с 2016 г. снизилась на 11,5%, однако показатель заболеваемости остается значительным и превышает показатель заболеваемости по Российской Федерации в 2,5 раза.