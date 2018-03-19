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11:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Автомобилистам Владивостока будет тяжело на Моргородке

В связи с ремонтом пути с 24 марта (ориентировочно на одни сутки) движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе остановочного пункта «Моргородок» будет временно ограничено, сообщили DEITA. RU в ДВЖД.

Источник: ДЕЙТА

Для автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд.

Для остальных участников движения пересечение участка ремонтных работ будет осуществляться строго по командам регулировщика.

Михаил Грач.

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