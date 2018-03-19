Беларусь 24 марта присоединится к акции «Час Земли»
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединится к экологической акции «Час Земли» 24 марта, сообщили БЕЛТА в товариществе «Зеленая сеть».
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединится к экологической акции «Час Земли» 24 марта, сообщили БЕЛТА в товариществе «Зеленая сеть».
Цель акции — привлечь внимание общественности к глобальным экологическим проблемам. В этом году организаторы предлагают обратить внимание на то, как природа связана с людьми и изменением климата и как изменение климата влияет на природу.
Погаснет подсветка Национальной библиотеки Беларуси, Мирского замка, Брестской крепости, Гродненского областного драматического театра, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске, Национальной академии наук Беларуси, Белорусской государственной филармонии, ЦУМа, сети гипермаркетов Green, Большого театра оперы и балета. К акции присоединятся все области Беларуси.
В прошлом году в акции «Час Земли» участвовали более 25 млн человек из 187 стран, была выключена подсветка более 3,1 тыс. архитектурных объектов.
В Беларуси в 2017 году мероприятия, приуроченные к акции «Час Земли», прошли в 11 городах и деревнях, была отключена подсветка центральных архитектурных объектов, а также Мирского и Несвижского замков. Организатором «Часа Земли» в Беларуси является товарищество «Зеленая сеть».
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