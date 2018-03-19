Каким будет лето в Казахстане, рассказали синоптики
Прогноз погоды на первое полугодие 2018 года представили специалисты РГП «Казгидромет», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Прогноз погоды на первое полугодие 2018 года представили специалисты РГП «Казгидромет», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее синоптики предупредили, что погода в апреле текущего года ожидается обманчивой. Высокие температуры, по их данным, неоднократно будут сменяться возвратами холодов.
По информации директора гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марины Шмидт май в Казахстане ожидается теплым и осадочным, лишь на
«Исключение составит западная половина республики, где температура воздуха ожидается ниже климатической нормы», — отметила Марина Шмидт.
В августе в большинстве областей страны, синоптики прогнозируют нормальную температуру, исключение составит лишь западная часть страны, где температура воздуха ожидается выше нормы на 1−2 градуса.
«В первые осенние месяцы, по долгосрочному прогнозу, ожидается комфортная погода, именуемая в календаре как бабье лето», — сказала синоптик.
Марина Шмидт предупредила, что консультативный долгосрочный прогноз имеют высокую погрешность.
«Это обусловлено хаотической природой атмосферы. Во всем мире, успешность долгосрочных прогнозов остается скромной, недостаточной. Поэтому сезонный прогноз следует считать консультативным, который в дальнейшим регулярно уточняется», — объяснила она.
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