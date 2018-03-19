Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Госпитализирован актер Федор Добронравов
СМИ: Светлана Ходченкова выходит замуж
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
СМИ: фанаты восхищены цветущим видом Алины Кабаевой
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
СМИ: Светлана Ходченкова выходит замуж
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
«Москва — это не Сараево»: в США резко оценили ультиматум Мэй
Британия осознала промах с Россией - СМИ
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
10:46 (мск), источник: Tengrinews

Каким будет лето в Казахстане, рассказали синоптики

Прогноз погоды на первое полугодие 2018 года представили специалисты РГП «Казгидромет», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 65% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Tengrinews

Ранее синоптики предупредили, что погода в апреле текущего года ожидается обманчивой. Высокие температуры, по их данным, неоднократно будут сменяться возвратами холодов.

По информации директора гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марины Шмидт май в Казахстане ожидается теплым и осадочным, лишь на юго-западе, юге и в центре республики осадков выпадет меньше нормы. Первые два месяца лета, по ее словам, ожидаются прохладными, преимущественно дождливыми.

«Исключение составит западная половина республики, где температура воздуха ожидается ниже климатической нормы», — отметила Марина Шмидт.

В августе в большинстве областей страны, синоптики прогнозируют нормальную температуру, исключение составит лишь западная часть страны, где температура воздуха ожидается выше нормы на 1−2 градуса.

«В первые осенние месяцы, по долгосрочному прогнозу, ожидается комфортная погода, именуемая в календаре как бабье лето», — сказала синоптик.

Марина Шмидт предупредила, что консультативный долгосрочный прогноз имеют высокую погрешность.

«Это обусловлено хаотической природой атмосферы. Во всем мире, успешность долгосрочных прогнозов остается скромной, недостаточной. Поэтому сезонный прогноз следует считать консультативным, который в дальнейшим регулярно уточняется», — объяснила она.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Казахстанцы смогут выиграть до 7 миллиардов тенге
За Владимира Путина проголосовали 56 миллионов россиян
Доллар и евро отреагировали на выборы президента России
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Минэнерго ответило на слова Мэй об альтернативе российскому газу
Суд арестовал квартиру и 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна
Задержанные саудовские принцы вернули в казну «свыше $100 млрд»
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь