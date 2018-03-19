Каким будет лето в Казахстане, рассказали синоптики

Источник: Tengrinews

Ранее синоптики предупредили, что погода в апреле текущего года ожидается обманчивой. Высокие температуры, по их данным, неоднократно будут сменяться возвратами холодов.

По информации директора гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марины Шмидт май в Казахстане ожидается теплым и осадочным, лишь на юго-западе, юге и в центре республики осадков выпадет меньше нормы. Первые два месяца лета, по ее словам, ожидаются прохладными, преимущественно дождливыми.

«Исключение составит западная половина республики, где температура воздуха ожидается ниже климатической нормы», — отметила Марина Шмидт.

В августе в большинстве областей страны, синоптики прогнозируют нормальную температуру, исключение составит лишь западная часть страны, где температура воздуха ожидается выше нормы на 1−2 градуса.

«В первые осенние месяцы, по долгосрочному прогнозу, ожидается комфортная погода, именуемая в календаре как бабье лето», — сказала синоптик.

Марина Шмидт предупредила, что консультативный долгосрочный прогноз имеют высокую погрешность.