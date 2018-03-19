«Меридианы Тихого» набирают волонтёров
Регистрация заявок завершится 30 июня.
Регистрация заявок завершится 30 июня.
Во Владивостоке стартовал приём заявок в команду волонтёров 16-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Регистрация заявок завершится 30 июня 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт кинофестиваля.
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» важное культурное событие не только города Владивостока, но и Приморского края. Каждый год оно становится возможным благодаря совместному труду организаторов и, конечно, волонтеров. За 15 лет работы «Меридианов» более 600 волонтеров приняли участие в организации кинофорума.
Волонтеры принимают участие в каждом этапе организации работы кинофестиваля, начиная от подготовки к церемонии открытия и встрече гостя в аэропорту, и заканчивая крайним кинопоказом в вечер закрытия фестиваля.
Быть волонтером «Меридианов Тихого», это возможность получить уникальный опыт, участвуя в работе следующих служб:· Служба аккредитации и контрамарок;· Служба гостеприимства и транспорта;· Служба кинопоказа;· Служба пресс-центра;· Служба информации.
Также принимаются заявки от иностранных волонтеров, владеющих базовым русским языком и проживающих во Владивостоке в период проведения фестиваля.
По окончанию работы на кинофестивале Вы получите Сертификат волонтера, что будет являться прекрасным дополнением к вашему резюме. Так же Вы можете оформить прохождение практики для учебного заведения.
Чтобы стать волонтёром:
· заполните заявку и отправьте её на адрес volunteer2018@pacificmeridianfest.ru с пометкой «Волонтер» до 15 июня 2018 года;.
· пройдите индивидуальное собеседование, по результатам которого из всех претендентов будут отобраны 30 волонтеров команды фестиваля;.
· в начале сентября будет организован трехдневный тренинг для волонтеров кинофестиваля, в связи с чем необходимо освободить свое расписание на первую неделю сентября и быть готовым приступить к работе с 14-го сентября.
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