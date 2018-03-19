«Меридианы Тихого» набирают волонтёров

Во Владивостоке стартовал приём заявок в команду волонтёров 16-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Регистрация заявок завершится 30 июня 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт кинофестиваля.

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» важное культурное событие не только города Владивостока, но и Приморского края. Каждый год оно становится возможным благодаря совместному труду организаторов и, конечно, волонтеров. За 15 лет работы «Меридианов» более 600 волонтеров приняли участие в организации кинофорума.

Образ живого и отзывчивого «человека в тельняшке» стал неотъемлемым элементом, связывающим каждого гостя и зрителя с Фестивалем и его атмосферой. Ежегодно мы получаем более 200 заявок от желающих стать частью команды и лишь 30 человек получают шанс стать волонтером «Меридианов Тихого».

Волонтеры принимают участие в каждом этапе организации работы кинофестиваля, начиная от подготовки к церемонии открытия и встрече гостя в аэропорту, и заканчивая крайним кинопоказом в вечер закрытия фестиваля.

Быть волонтером «Меридианов Тихого», это возможность получить уникальный опыт, участвуя в работе следующих служб:· Служба аккредитации и контрамарок;· Служба гостеприимства и транспорта;· Служба кинопоказа;· Служба пресс-центра;· Служба информации.

Если вы старше 18 лет, имеете хорошую физическую форму, стрессоустойчивы и ответственны, знаете и свободно владеете английским языком (знание одного из азиатских языков приветствуется), всем сердцем любите кино, хотите получить ценный опыт и яркие впечатления, взглянуть на организацию фестиваля изнутри, завести новых друзей и стать важной частью значимого мероприятия — присоединяйтесь!

Также принимаются заявки от иностранных волонтеров, владеющих базовым русским языком и проживающих во Владивостоке в период проведения фестиваля.

По окончанию работы на кинофестивале Вы получите Сертификат волонтера, что будет являться прекрасным дополнением к вашему резюме. Так же Вы можете оформить прохождение практики для учебного заведения.

Чтобы стать волонтёром:

· заполните заявку и отправьте её на адрес volunteer2018@pacificmeridianfest.ru с пометкой «Волонтер» до 15 июня 2018 года;.

· пройдите индивидуальное собеседование, по результатам которого из всех претендентов будут отобраны 30 волонтеров команды фестиваля;.