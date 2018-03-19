В Санкт-Петербурге отметили четвертую годовщину воссоединения Крыма и РФ
Мероприятие прошло на стрелке Васильевского острова.
Мероприятие прошло на стрелке Васильевского острова.
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«Мы сегодня отмечаем замечательный праздник. В этот день четыре года назад Крым вновь вернулся к родным берегам и стал неотъемлемой частью нашей Родины».
На площади перед зданием Биржи собрались порядка 1000 человек.
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