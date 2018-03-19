Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге отметили четвертую годовщину воссоединения Крыма и РФ. Мероприятие проходило на стрелке Васильевского острова вечером в воскресенье, 18 марта. На сцене выступили певицы Ирина Дубцова и Бьянка, а также солист Мариинского театра Василий Герелло. Жителей приехал поздравить и губернатор Георгий Полтавченко:

«Мы сегодня отмечаем замечательный праздник. В этот день четыре года назад Крым вновь вернулся к родным берегам и стал неотъемлемой частью нашей Родины».