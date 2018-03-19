На Севастополь надвигается непогода

Так, 20 марта ночью ветер будет дуть с силой 6−11 м/с, а днем усилится до 12−17 м/с. Ночью 21 марта его скорость достигнет 15−20 м/с и только днем уменьшится до 9−14 м/с.

Кроме того, ночью и днем во вторник, а также ночью в среду в Севастополе прогнозируются дожди. Температура воздуха ночью 20 марта составит +5…+7 градусов, днем — +9…+11. На следующий день столбики термометров опустятся на два градуса.