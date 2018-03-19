Опубликован список улиц, где будет ограничено движение 20—22 марта
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ряд центральных улиц столицы Узбекистана будут закрыты для движения всех видов транспорта с 20 по 22 марта с 6:00 до 21:00 часа.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ряд центральных улиц столицы Узбекистана будут закрыты для движения всех видов транспорта с 20 по 22 марта с 6:00 до 21:00 часа.
Об этом сообщает
На сайте ведомства говорится, что в указанные дни во время проведения праздничных мероприятий и народных гуляний возле прилегающих к паркам улицам, если потребует обстановка, планируется временное закрытие проезжей части для транспортных средств:
Напомним, 21 марта — День народного праздника Навруз.
В этом году глава государства внес дополнение к празднику. Узбекистанцы будут отдыхать на Навруз пять календарных дней (18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта).
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