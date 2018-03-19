Опубликован список улиц, где будет ограничено движение 20—22 марта

На сайте ведомства говорится, что в указанные дни во время проведения праздничных мероприятий и народных гуляний возле прилегающих к паркам улицам, если потребует обстановка, планируется временное закрытие проезжей части для транспортных средств:

В этом году глава государства внес дополнение к празднику. Узбекистанцы будут отдыхать на Навруз пять календарных дней (18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта).