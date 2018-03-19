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11:09 (мск), источник: Sputnik

Опубликован список улиц, где будет ограничено движение 20—22 марта

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ряд центральных улиц столицы Узбекистана будут закрыты для движения всех видов транспорта с 20 по 22 марта с 6:00 до 21:00 часа.

Источник: Sputnik

Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Ташкента.

На сайте ведомства говорится, что в указанные дни во время проведения праздничных мероприятий и народных гуляний возле прилегающих к паркам улицам, если потребует обстановка, планируется временное закрытие проезжей части для транспортных средств:

  • по улице Кургазма от МКАД до улицы Корхожи ота;
  • по улице 4-проезд Сандиккургон от МКАД до улицы Корхожи ота;
  • по улице 3-проезд Сандиккургон от МКАД до 1-проезд Корхожи ота;
  • по улице А. Пулат от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;
  • по улице Уста Ширин от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;
  • по улице 1-проезд Корхожи ота от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;
  • по улице Корхожи ота от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;
  • по улице Лабзак от улицы А. Кодирий до улицы Зулфияханум;
  • по съезду с улицы А. Кодирий до улицы Лабзак.

Напомним, 21 марта — День народного праздника Навруз.

В этом году глава государства внес дополнение к празднику. Узбекистанцы будут отдыхать на Навруз пять календарных дней (18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта).

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