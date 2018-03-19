Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли промах с ультиматумом к РФ: Мей просчиталась
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Татьяна Навка хочет родить еще одного ребенка
Госпитализирован актер Федор Добронравов
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Минэнерго ответили Мэй на слова об «альтернативе газу РФ»
В Кремле ответили на вопрос о здоровье Лаврова
СМИ: фанаты восхищены цветущим видом Алины Кабаевой
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
СМИ: Светлана Ходченкова выходит замуж
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Молоко утконоса убивает супермикробы
«Москва — это не Сараево»: в США резко оценили ультиматум Мэй
Британия осознала промах с Россией - СМИ
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
11:11 (мск), источник: Tengrinews

В Астане изменились правила распределения в детские сады

Руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин рассказал о новых правилах распределения в детские сады, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По его словам, введены некоторые коррективы в правила распределения. Так, родитель входит в систему www.e.astana.kz, используя ЭЦП, вводит данные ребенка, а также свой номер телефона и email-адрес, чтобы получать уведомления о высвобожденных местах.

Читайте также
Депутаты раскритиковали приказ министра Ерлана Сагадиева

«Согласно изменениям при получении сообщения у родителя есть время с 9 утра до 8 вечера для приоритетного выбора дошкольной организации, о чем будет написано в SMS-оповещении. После этого времени свободные места в садиках будут доступны для всех, кто стоит в очереди, независимо от номера очереди», — сказал Ануар Жангозин на пресс-конференции.

К примеру, раньше после получения уведомления о прохождении места в детский сад сохранялось до 5 дней, то теперь на это отводится время только с 9.00 до 20.00. Если родитель не успел зайти в систему и зарезервировать место, то позже оно будет доступно всем очередникам, но при этом очередь сохраняется. Таким образом, по его словам, это позволит быстрее продвигаться в очереди.

Если заявитель успел за собой сохранить место и распечатал выданное направление, но просрочил его 2 раза, то ребенок будет автоматически снят с очереди. То есть два раза в стоп-листе и при неявке уже в третий раз он снимается с очереди. Несмотря на то, что в управлении отмечают сокращение очередей в детсадах, тем не менее они могут и увеличиваться. Это связано с постановкой на очередь или снятия с очереди заявителей льготной категории.

В системе льготные категории делятся на два типа: Внеочередники — дети военнослужащих. Заявители с данной льготной категорией получают направления вне очереди при наличии вакантных мест в дошкольных организациях.

Первоочередники — дети, законные представители которых являются инвалидами, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, дети из многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями. Данные категории льгот получают направления в соотношение «один к трем», то есть один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях.

Сообщается, что система www.e.astana.kz снимает с очереди всех детей, достигших семилетнего возраста, а также ребенок снимается с очереди в случае если родитель не проявит заинтересованность в получении места в течение года. Также система может отказать в зачислении, если возникает вопрос о законности представленных данных.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Иногда школы перегибают палку - Сагадиев ответил на критику депутатов о &quot;бедных учителях&quot;
За Владимира Путина проголосовали 56 миллионов россиян
Как отреагировали рубль и фондовый рынок на переизбрание Путина
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Минэнерго ответило на слова Мэй об альтернативе российскому газу
Суд арестовал квартиру и 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна
Португальский кондитер создал самую дорогую в мире конфету
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь