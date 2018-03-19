В Астане изменились правила распределения в детские сады
Руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин рассказал о новых правилах распределения в детские сады, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин рассказал о новых правилах распределения в детские сады, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, введены некоторые коррективы в правила распределения. Так, родитель входит в систему www.e.astana.kz, используя ЭЦП, вводит данные ребенка, а также свой номер телефона и
«Согласно изменениям при получении сообщения у родителя есть время с 9 утра до 8 вечера для приоритетного выбора дошкольной организации, о чем будет написано в
К примеру, раньше после получения уведомления о прохождении места в детский сад сохранялось до 5 дней, то теперь на это отводится время только с 9.00 до 20.00. Если родитель не успел зайти в систему и зарезервировать место, то позже оно будет доступно всем очередникам, но при этом очередь сохраняется. Таким образом, по его словам, это позволит быстрее продвигаться в очереди.
Если заявитель успел за собой сохранить место и распечатал выданное направление, но просрочил его 2 раза, то ребенок будет автоматически снят с очереди. То есть два раза в
В системе льготные категории делятся на два типа: Внеочередники — дети военнослужащих. Заявители с данной льготной категорией получают направления вне очереди при наличии вакантных мест в дошкольных организациях.
Первоочередники — дети, законные представители которых являются инвалидами, дети, оставшиеся без попечения родителей и
Сообщается, что система www.e.astana.kz снимает с очереди всех детей, достигших семилетнего возраста, а также ребенок снимается с очереди в случае если родитель не проявит заинтересованность в получении места в течение года. Также система может отказать в зачислении, если возникает вопрос о законности представленных данных.
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