В Астане изменились правила распределения в детские сады

Источник: Tengrinews

По его словам, введены некоторые коррективы в правила распределения. Так, родитель входит в систему www.e.astana.kz, используя ЭЦП, вводит данные ребенка, а также свой номер телефона и email-адрес, чтобы получать уведомления о высвобожденных местах.

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«Согласно изменениям при получении сообщения у родителя есть время с 9 утра до 8 вечера для приоритетного выбора дошкольной организации, о чем будет написано в SMS-оповещении. После этого времени свободные места в садиках будут доступны для всех, кто стоит в очереди, независимо от номера очереди», — сказал Ануар Жангозин на пресс-конференции.

К примеру, раньше после получения уведомления о прохождении места в детский сад сохранялось до 5 дней, то теперь на это отводится время только с 9.00 до 20.00. Если родитель не успел зайти в систему и зарезервировать место, то позже оно будет доступно всем очередникам, но при этом очередь сохраняется. Таким образом, по его словам, это позволит быстрее продвигаться в очереди.

Если заявитель успел за собой сохранить место и распечатал выданное направление, но просрочил его 2 раза, то ребенок будет автоматически снят с очереди. То есть два раза в стоп-листе и при неявке уже в третий раз он снимается с очереди. Несмотря на то, что в управлении отмечают сокращение очередей в детсадах, тем не менее они могут и увеличиваться. Это связано с постановкой на очередь или снятия с очереди заявителей льготной категории.

В системе льготные категории делятся на два типа: Внеочередники — дети военнослужащих. Заявители с данной льготной категорией получают направления вне очереди при наличии вакантных мест в дошкольных организациях.

Первоочередники — дети, законные представители которых являются инвалидами, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, дети из многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями. Данные категории льгот получают направления в соотношение «один к трем», то есть один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях.