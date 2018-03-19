Лучшим учителем татарского языка названа педагог из Башкирии

Источник: Сайт учителя Венеры Садыковой

Звание лучшего учителя татарского языка и литературы получила учитель уфимской школы № 104 имени Шаймуратова Венера Садыкова. Она поделила первое место с Ильмирой Абсалямовой из казанской школы № 39.

Победителей всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы-2018» определяли в Казани 17 марта во время прохождения регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018».

Венера Садыкова окончила пединститут в 1995 году, работает в 104-ой школе 20 лет.

Её ученики являются победителями и призерами городских олимпиад Всероссийской олимпиады школьников, дистанционных олимпиад «Интеллектум», «Йомшак керпе», «Татар теле. Инфо» по татарскому языку и литературе.

Учитель дает возможность своим ученикам заниматься самообразованием по татарскому языку и литературе через персональный сайт, где есть интерактивные тесты, которые составила она сама.