В Казани наказали 10 фанатов «Спартака»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Казани в день проведения матча между «Рубином» и «Спартаком» наказали 10 футбольных фанатов. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления МВД России по Казани Алексей Соколов.