В России вступили в силу изменения в ПДД о ношении светоотражающих жилетов

Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации.

В МВД России подчеркивают, что водители в темной одежде могут остаться незамеченными из других машин, в результате чего случаются ДТП. В 2017 году общее количество таких происшествий увеличилось на 4,8%.