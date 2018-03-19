В России вступили в силу изменения в ПДД о ношении светоотражающих жилетов

Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации.
В МВД России подчеркивают, что водители в темной одежде могут остаться незамеченными из других машин, в результате чего случаются ДТП. В 2017 году общее количество таких происшествий увеличилось на 4,8%.
Ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД пока не прописана. Как объяснили ТАСС эксперты, сейчас штраф может составить 500 рублей — по аналогии со штрафом для пешехода, оказавшегося на обочине дороги в тёмное время суток без светоотражающих элементов на одежде.
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