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11:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В России вступили в силу изменения в ПДД о ношении светоотражающих жилетов

В России 18 марта вступили в силу изменения в ПДД, обязующие водителей носить жилеты со светоотражающими элементами при остановке вне населённых пунктов в тёмное время суток или в условиях плохой видимости.

Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации.

В МВД России подчеркивают, что водители в темной одежде могут остаться незамеченными из других машин, в результате чего случаются ДТП. В 2017 году общее количество таких происшествий увеличилось на 4,8%.

Ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД пока не прописана. Как объяснили ТАСС эксперты, сейчас штраф может составить 500 рублей — по аналогии со штрафом для пешехода, оказавшегося на обочине дороги в тёмное время суток без светоотражающих элементов на одежде.

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