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11:34 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В ТЮЗе в Петербурге стартует международный «Брянцевский фестиваль»

Фестиваль пройдет уже в 19 раз.

Источник: Аргументы и факты

В ТЮЗе в Петербурге стартует международный «Брянцевский фестиваль». В течение четырех дней на сцене театра покажут 25 постановок детских коллективов из разных городов России и стран зарубежья. Юные артисты смогут встретиться и пообщаться с настоящими знаменитостями. 23 марта состоится церемония награждения лауреатов.

Фестиваль пройдет уже в 19 раз. В этом году он посвящен 135-летию со дня рождения основателя ТЮЗа Александра Брянцева.

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