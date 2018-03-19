В ТЮЗе в Петербурге стартует международный «Брянцевский фестиваль». В течение четырех дней на сцене театра покажут 25 постановок детских коллективов из разных городов России и стран зарубежья. Юные артисты смогут встретиться и пообщаться с настоящими знаменитостями. 23 марта состоится церемония награждения лауреатов.