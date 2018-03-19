Куда пожаловаться на неубранные подъезды в Подмосковье
Куда обращаться жителям многоквартирных домов, если в подъезде грязь, разбирался корреспондент РИАМО.
Куда обращаться жителям многоквартирных домов, если в подъезде грязь, разбирался корреспондент РИАМО.
Порядок уборки подъездов
Как следует из пункта 10 Постановления Правительства РФ от
Для начала необходимо убедиться в том, действительно ли нарушаются требования уборки. Согласно ГОСТу, регламент уборки подъездов следующий:
Если указанные сроки уборки подъездов не соблюдаются, тогда можно начинать жаловаться.
Написать жалобу в УК
Чаще всего проблема неубранных подъездов возникает в домах, которые обслуживаются управляющими компаниями. В случае с ТСЖ решить проблему проще, обратившись напрямую к председателю.
Со стороны управляющей компании несоблюдение уборочного графика является еще и нарушением прав потребителя. Поэтому юристы советуют начать с жалобы в УК. При этом больший эффект будет иметь коллективная жалоба, поэтому лучше составить претензионное письмо вместе с соседями. Самостоятельную жалобу УК также обязана рассмотреть.
Письменное обращение лучше составить в двух экземплярах, а при передаче письма уполномоченному лицу следует попросить поставить на документе подпись, печать и дату принятия на обоих экземплярах, один из которых вы оставляете себе. При необходимости потом можно будет составить претензию в вышестоящие инстанции и прикрепить этот документ в качестве доказательства.
Управляющая компания не имеет права долго тянуть с рассмотрением жалобы — у нее есть 3 дня на обработку претензии и направлении проверочной комиссии по указанному заявителем адресу.
Вне зависимости от принятого ей решения, в дом и конкретный подъезд будет направлена специальная комиссия с целью проведения оценки качества и своевременности выполнения установленного перечня работ по уборке.
Пожаловаться можно и устно, например, по телефону. Чтобы убедиться, что вашу претензию приняли во внимание, попросите диспетчера, который ответит на ваш звонок, представиться и зафиксировать обращение в специальном журнале. После этого вам должны сообщить номер вашей заявки, которая впоследствии будет рассмотрена компанией.
Обратиться в Госжилинспекцию
Если в проверке и удовлетворении жалобы вам отказывают — это повод пойти дальше и направить жалобу в органы государственного жилищного надзора Московской области. Задать свой вопрос и пожаловаться можно через форму обратной связи на сайте или по электронной почте gilinspector@mosreg.ru.
Жилищная инспекция имеет 30 рабочих дней на то, чтобы отреагировать на ваше обращение.
В Москве жалобу составить еще проще — через сайт Мэра Москвы в разделе «Многоквартирные дома». По претензии должны предоставить отчет о проделанной работе.
Что делать, если нарушения продолжаются
Если уборка осуществляется только после жалоб жильцов и проверок комиссии, а потом про ваш подъезд уборщики вновь забывают, можно попробовать подать повторную жалобу в Госжилинспекцию.
Если принятые меры не дают результатов, жильцы дома в праве расторгнуть договор и сменить свою управляющую компанию на другую, более ответственную.
Как отмечает адвокат Дмитрий Копылов, сменить УК можно по истечении года после заключения соответствующего договора. Если назрела необходимость сделать это раньше, можно действовать на основании части 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, согласно которому собственники могут отказаться от услуг своей УК в любое время, если она не выполняет условий договора.
Доказать этот факт несложно: необходимо иметь подписанный акт комиссии о том, что уборка проводится некачественно или не осуществляется вовсе. Если управляющая организация уклоняется от подписания акта или представитель управляющей организации не явился, то это также фиксируется в документе, советует юрист.
После этого уборка должна быть проведена в сроки, обозначенные проверочной комиссией. Если история повторяется, то составляется второй акт и уже с ним жильцы дома выходят на общее собрание. О мероприятии необходимо уведомить жильцов заранее за 10 дней. В повестке необходимо указать, что в одностороннем порядке предлагается расторгнуть договор с управляющей организацией.
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