Куда пожаловаться на неубранные подъезды в Подмосковье

Источник: РИА "Новости"

Порядок уборки подъездов

Как следует из пункта 10 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, общедомовое имущество должно содержаться в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм.

То есть, уборка должна быть качественной и регулярной, мусора в подъездах быть не должно. Также состояние подъездов не должно нести угрозы для жизни и здоровья жильцов: окна, осветительные приборы, лифты должны содержаться в чистоте и безопасном состоянии.

Для начала необходимо убедиться в том, действительно ли нарушаются требования уборки. Согласно ГОСТу, регламент уборки подъездов следующий:

На первых двух этажах влажное подметание должно осуществляться ежедневно; лестничные марши и площадки выше второго этажа подлежат этой процедуре дважды в неделю — если в подъезде нет лифта, и один раз — если лифт присутствует;

Мытье пола в лифтовой кабине осуществляется ежедневно, а влажная протирка ее стен, потолков и плафонов светильников — дважды в месяц;

Площадку перед мусоропроводом должны ежедневно подметать влажным веником;

Полноценное мытье полов всех лестничных пролетов и площадок проводится раз в месяц в случае, если в подъезде установлен лифт, и дважды, если лифта нет, и жильцы ходят до верхних этажей пешком;

Площадка перед входом в подъезд также относится к территории дома, площадку и приямки с металлическими решетками или крышками должны убирать с регулярностью один раз в неделю;

Подоконники и батареи центрального отопления должны подвергаться влажной уборке два раза в год, обычно процедуру проводят в начале и окончании отопительного сезона;

Генеральная уборка, включающая протирку стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков и мытье окон проводится раз в год, чаще всего в конце весны — начале лета.

Если указанные сроки уборки подъездов не соблюдаются, тогда можно начинать жаловаться.

Написать жалобу в УК

Чаще всего проблема неубранных подъездов возникает в домах, которые обслуживаются управляющими компаниями. В случае с ТСЖ решить проблему проще, обратившись напрямую к председателю.

Со стороны управляющей компании несоблюдение уборочного графика является еще и нарушением прав потребителя. Поэтому юристы советуют начать с жалобы в УК. При этом больший эффект будет иметь коллективная жалоба, поэтому лучше составить претензионное письмо вместе с соседями. Самостоятельную жалобу УК также обязана рассмотреть.

Письменное обращение лучше составить в двух экземплярах, а при передаче письма уполномоченному лицу следует попросить поставить на документе подпись, печать и дату принятия на обоих экземплярах, один из которых вы оставляете себе. При необходимости потом можно будет составить претензию в вышестоящие инстанции и прикрепить этот документ в качестве доказательства.

Управляющая компания не имеет права долго тянуть с рассмотрением жалобы — у нее есть 3 дня на обработку претензии и направлении проверочной комиссии по указанному заявителем адресу.

Вне зависимости от принятого ей решения, в дом и конкретный подъезд будет направлена специальная комиссия с целью проведения оценки качества и своевременности выполнения установленного перечня работ по уборке.

Пожаловаться можно и устно, например, по телефону. Чтобы убедиться, что вашу претензию приняли во внимание, попросите диспетчера, который ответит на ваш звонок, представиться и зафиксировать обращение в специальном журнале. После этого вам должны сообщить номер вашей заявки, которая впоследствии будет рассмотрена компанией.

Обратиться в Госжилинспекцию

Если в проверке и удовлетворении жалобы вам отказывают — это повод пойти дальше и направить жалобу в органы государственного жилищного надзора Московской области. Задать свой вопрос и пожаловаться можно через форму обратной связи на сайте или по электронной почте gilinspector@mosreg.ru.

Жилищная инспекция имеет 30 рабочих дней на то, чтобы отреагировать на ваше обращение.

В Москве жалобу составить еще проще — через сайт Мэра Москвы в разделе «Многоквартирные дома». По претензии должны предоставить отчет о проделанной работе.

Что делать, если нарушения продолжаются

Если уборка осуществляется только после жалоб жильцов и проверок комиссии, а потом про ваш подъезд уборщики вновь забывают, можно попробовать подать повторную жалобу в Госжилинспекцию.

Если принятые меры не дают результатов, жильцы дома в праве расторгнуть договор и сменить свою управляющую компанию на другую, более ответственную.

Как отмечает адвокат Дмитрий Копылов, сменить УК можно по истечении года после заключения соответствующего договора. Если назрела необходимость сделать это раньше, можно действовать на основании части 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, согласно которому собственники могут отказаться от услуг своей УК в любое время, если она не выполняет условий договора.

Доказать этот факт несложно: необходимо иметь подписанный акт комиссии о том, что уборка проводится некачественно или не осуществляется вовсе. Если управляющая организация уклоняется от подписания акта или представитель управляющей организации не явился, то это также фиксируется в документе, советует юрист.