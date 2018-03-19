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11:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Ялта стала одним из самых популярных городов России для отдыха с детьми

Вошла в топ-3 по итогам бронирования жилья.

Источник: AP 2018

Ялта вошла в тройку самых популярных городов России для отдыха с детьми на весенние школьные каникулы. Рейтинг составил один из ведущих российских сервисов бронирования жилья по итогам броней отелей и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

В частности, туристы бронируют жилье в Ялте в среднем на 8 ночей. На проживание отдыхающие тратят порядка 2,4 тысяч рублей ежесуточно.

Помимо Ялты, в тройку лидеров входят Санкт-Петербург и Сочи. Четвертое место — у Москвы, замыкает пятерку лидеров Казань. Также поплярностью у туристов пользуются Нижний Новгород, Анапа, Екатеринбург, Ярославль и Калининград.

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