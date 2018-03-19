Ялта стала одним из самых популярных городов России для отдыха с детьми

Источник: AP 2018

Ялта вошла в тройку самых популярных городов России для отдыха с детьми на весенние школьные каникулы. Рейтинг составил один из ведущих российских сервисов бронирования жилья по итогам броней отелей и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

В частности, туристы бронируют жилье в Ялте в среднем на 8 ночей. На проживание отдыхающие тратят порядка 2,4 тысяч рублей ежесуточно.