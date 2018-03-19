В Лисках построят пристройку и столовую к школе № 10

Источник: РИА "Воронеж"

В Лисках приступили к строительству столовой и пристройки к городской школе № 10. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделе образования Лискинского района в понедельник, 19 марта.

Рабочие уже расчистили место под новые объекты.

— Земля промерзла. Но у специалистов есть профессиональное оборудование, чтобы даже в таких условиях вырыть котлован и приступить к возведению нулевого цикла, — пояснили в отделе образования.

В новом учебном здании общей площадью 2 тыс. кв. м разместят 12 учебных классов. Столовую площадью более 500 кв. м возведут по соседству, она будет рассчитана на 250 мест.

— Школа давно нуждалась в пристройке, которая позволит перейти на обучение в одну смену, — пояснила корреспонденту РИА Воронеж руководитель отдела образования районной администрации Людмила Шапинская.