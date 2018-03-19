В Лисках построят пристройку и столовую к школе № 10
Новый объект позволит перейти на одну смену обучения.
Новый объект позволит перейти на одну смену обучения.
В Лисках приступили к строительству столовой и пристройки к городской школе № 10. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделе образования Лискинского района в понедельник, 19 марта.
Рабочие уже расчистили место под новые объекты.
— Земля промерзла. Но у специалистов есть профессиональное оборудование, чтобы даже в таких условиях вырыть котлован и приступить к возведению нулевого цикла, — пояснили в отделе образования.
В новом учебном здании общей площадью 2 тыс. кв. м разместят 12 учебных классов. Столовую площадью более 500 кв. м возведут по соседству, она будет рассчитана на 250 мест.
— Школа давно нуждалась в пристройке, которая позволит перейти на обучение в одну смену, — пояснила корреспонденту РИА Воронеж руководитель отдела образования районной администрации Людмила Шапинская.
На строительство объектов из районного и областного бюджетов выделят 70 млн рублей. Работы ведутся в рамках областной инвестиционной программы.
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