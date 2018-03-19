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11:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Выпускник воронежской студии «Волшебники двора» покорил Тимати в шоу «Песни»

Миша Пунтов прошел во второй тур музыкального телепроекта.

Выпускник воронежской эстрадной студии «Волшебники двора», 22-летний Миша Пунтов прошел во второй тур музыкального телепроекта «Песни». Продюсеры Тимати, Максим Фадеев и приглашенная звезда — резидент Comedy Club Павел Воля — единогласно дали парню «белый свет». Выпуск передачи показали на телеканале ТНТ в субботу, 17 марта.

На проекте Миша Пунтов представляет не Воронеж, а Москву, где живет уже несколько лет. В профайле молодого человека также нет ни одного упоминания о Воронеже. В анкете исполнителя указано, что он родился в Ростовской области, был представителем детского «Евровидения-2008» от России, является бывшим фронтменом группы «Герои», поет в жанре поп.

— Шоу-бизнес должен быть прозрачным, и Фадеев с Тимати нам показывают, что это возможно: живое качественное исполнение, личность на сцене. Одно из важных качеств — чтобы артист вел за собой команду, а не команда ему диктовала, что делать. Если у нас будет такой шоу-бизнес, то поверьте, наша музыка в мировом рейтинге пойдет наверх, — заявил в профайле Миша Пунтов.

Для шоу Миша выбрал песню «История» артиста лейбла Black Star Миши Маврина, чем сразу привлек к себе внимание Тимати. Во время выступления парня рэпер пролистал его фотографии в анкете и настолько умилился детскому снимку Миши на сцене, что даже решил поделиться своей «находкой» с Павлом Волей. Юморист тоже оценил фото маленького Миши.

Максим Фадеев никак не прокомментировал номер участника. Просто сказал: «Красиво спел, иди» и включил «белый свет».

Тимати понравилась современная подача поп-музыки. Он отметил, что Миша не похож ни на кого из молодых фронтменов сцены последних 10 лет.

— И то, как ты это исполнил, заставляет меня сказать тебе: «Иди в следующий раунд и покажи еще что-то». Этому есть место у нас на проекте, — сказал Тимати.

Павел Воля поддержал мнение коллег фразой «Дуй, касатик!» и тоже дал пропуск в следующий тур.

Ранее во второй тур проекта прошел воронежский хор «Русский формат» — за него проголосовали Максим Фадеев и Гарик Мартиросян, вопреки категоричному решению Тимати.

В шоу «Песни» продюсеры популярных российских музыкальных лейблов Тимати (Black Star) и Максим Фадеев (Malfa) отберут 20 исполнителей, которые будут бороться за звание победителя и 5 млн рублей. После отборочных туров 20 вокалистов поселятся в одной из высоток московского международного делового центра «Москва-Сити». Там они будут находиться под постоянным наблюдением камер на протяжении всего проекта. С участниками шоу будут работать команды во главе с Фадеевым и Тимати. Зрители смогут ежедневно по будням наблюдать за жизнью артистов на проекте и их подготовкой к отчетным субботним концертам.

Справка РИА «Воронеж»

Миша Пунтов родился 23 декабря 1995 года в цыганской семье в Красном Сулине Ростовской области, впоследствии семья переехала в село Нижний Мамон-2 Воронежской области. Родители с детства прививали Мише музыкальный вкус, в доме постоянно звучали цыганские песни.

Мальчик не учился в музыкальной школе и не занимался профессионально вокалом, но уже в 10-летнем возрасте начал активно принимать участие в песенных конкурсах. В 2008 году 12-летний Миша Пунтов победил в региональном фестивале «Адрес детства — «Воронежский край». Там талантливого мальчика приметил худрук воронежской эстрадной студии «Волшебники двора» Виталий Осошник и предложил поработать над вокалом. В том же году с подачи Осошника Миша Пунтов победил в отборочном туре детского «Евровидения», но в финале конкурса из-за простуженного горла стал только седьмым. На «Евровидении» школьника поддержал Дима Билан, он подарил Мише свои наручные часы.

В 2011 году Миша стал одним из вокалистов бойз-бенда «Герои» и переехал жить в Москву.

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