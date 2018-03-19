Преподаватели литературы высказались против новых образовательных стандартов

Источник: РИА "Новости"

Сегодня Минобрнауки планировало провести заседание совета по стандартам, на котором хотели утвердить новые нормы, согласно которым школьники должны были изучать 235 произведений за пять лет. В отрытом письме, опубликованном на сайте Гильдии словесников, педагоги заявили, что подготовленные Минобрнауки документы «перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия», исключая вариативность в построении программ, а также «попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам».

Как считают авторы письма, проект новой редакции школьного образовательного стандарта в части литературы не может быть принят по ряду причин. В частности, учителя убеждены, что документ грубо нарушает права детей, уже проучившихся по существующему стандарту до шестого класса.

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Приняв новый стандарт, Министерство образования дает право контролирующим органам ловить детей на незнании большого списка произведений. Прочитать и обсудить на уроках все включенные в программу тексты вдумчиво и качественно невозможно. Из письма педагогов

Помимо этого авторы письма уточняют, что им не понятны мотивы выбора тех или иных текстов. «Произведения жестко прикреплены к классам, в которых они изучаются. Однако ученики и классы всегда разные. У учителя должна быть возможность переставлять произведения между классами, как предполагают существующий стандарт и примерная программа к нему», — говорится в письме. Учителя считают, что невозможность учесть возрастные и психоэмоциональные отличия школьников «подавляет мотивацию к чтению, противоречит современным требованиям выявления и развития детской одаренности».

В письме также обращается внимание на юридическую несообразность проекта: «Принятие данной версии стандарта может вызвать конфликт интересов лиц, являющихся составителями учебников, программ итоговой аттестации и образовательных стандартов одновременно», — поясняют учителя.

Авторы письма утверждают, что все недостатки документа неоднократно становились предметом общественных обсуждений, однако «мнение профессионального сообщества составителями документа не учитывалось». По мнению учителей, проект стандарта составлен непрофессионально, содержит множество противоречий и подрывает авторитет российского образования. «Учитывая важнейшую мировоззренческую роль литературы в формировании национальной идентичности, в российском культурном коде, полагаем, что данный документ не окажет позитивного влияния на развитие нашей страны», — заключают учителя.