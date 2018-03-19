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11:27 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

«Екатеринбург Арену» официально откроют в середине апреля

Торжественная церемония пройдет перед игрой уральского клуба с московским «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

Официальное открытие «Екатеринбург Арены» пройдет в середине апреля. Торжественная церемония запланирована перед матчем ФК «Урал» с московским «Спартаком», об этом сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал».

В преддверии ЧМ-2018 на стадионе пройдет три тестовых матча. Футбольный клуб «Урал» 1 апреля сыграет с казанским «Рубином», 15 апреля пройдет матч с московским «Спартаком» и 6 мая состоится игра с пермским «Амкаром».

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При этом церемония открытия состоится не в первый день игр. «Игра 1 апреля с «Рубином» — это все-таки тестовый матч. Надо будет проверить в деле все системы. Поэтому официальное открытие состоится 15 апреля перед матчем со «Спартаком», — сообщается на сайте Welcome2018 со ссылкой на президента екатеринбургского клуба Григория Иванова.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», в торжественной церемонии примут участие представители оргкомитета «Россия-2018», клуба, а также областного министерства спорта. Кроме того, зрителей ждет шоу-программа.

Напомним, Екатеринбург примет матчи Чемпионата мира по футболу 15, 21, 24 и 27 июня. По результатам жеребьевки, прошедшей в Кремлевском дворце в декабре прошлого года, в столицу Урала приедут команды из 8 стран: Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики и Швеции. ЧМ-2018 по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

«Екатеринбург Арена» примет четыре матча группового этапа: 15 июня состоится матч между Египтом и Уругваем, 21 июня — между Францией и Перу, 24 июня — между Японией и Сенегалом и 27 июня — между Мексикой и Швецией.

Отметим, до этого заместитель министра спорта России Павел Новиков высказался о «Екатеринбург Арене». По мнению чиновника, уральский стадион по многим показателям может считаться лучшим в стране.

«Я не ожидал такого результата. Объект (“Екатеринбург-Арена”) фантастический. По многим показателям он лучший в стране», — рассказал Новиков ТАСС. Замминистра спорта отметил, что «Екатеринбург Арена» превосходит даже стадион в Санкт-Петербурге, на строительство которого ушло гораздо больше времени. «Это громадный спортивный объект: открывающаяся крыша, выкатное поле, но если говорить про внутреннюю начинку, то “Екатеринбург-Арена” значительно лучше. С какой душой подошли (в Екатеринбурге) при создании раздевалок, душевых. Я так даже дома хорошо не сделаю: все уютно, с теплотой и комфортом», — прокомментировал Павел Новиков.

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