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11:21 (мск), источник: ИА Башинформ

20 марта в Башкирии сохранится морозная погода

УФА, 19 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Во вторник, 20 марта в Башкирии сохранится морозная погода. Ночью местами по республике температура воздуха может опустится до -22 градусов, сообщается на сайте Башгидрометцентра.

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Источник: РИА "Новости"

Днем столбики термометров поднимутся до -1, -6 градусов. В некоторых районах пройдет небольшой снег.

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