УФА, 19 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Во вторник, 20 марта в Башкирии сохранится морозная погода. Ночью местами по республике температура воздуха может опустится до -22 градусов, сообщается на сайте Башгидрометцентра.