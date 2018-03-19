20 марта в Башкирии сохранится морозная погода
УФА, 19 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Во вторник, 20 марта в Башкирии сохранится морозная погода. Ночью местами по республике температура воздуха может опустится до -22 градусов, сообщается на сайте Башгидрометцентра.
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