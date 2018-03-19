Муфтий РТ обратился к мусульманам в связи с наступлением месяца Раджаб

По мусульманскому календарю, 18 марта после захода солнца наступил месяц Раджаб, предшествующий посту. В этот месяц были запрещены военные действия. Считается, что вознаграждения за совершенные в это время добрые дела и поклонения увеличиваются многократно.

«Когда наступал месяц Раджаб, наш пророк Мухаммед обращался к Всевышнему Аллаху с такой молитвой: “Благослови для нас месяцы Раджаб и Шаабан и приблизь нас к Рамадану”», — отметил в своем обращении хазрат.

Камиль Самигуллин напомнил, что пост, соблюдаемый в месяц Раджаб, имеет особое значение.