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12:27 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане сняли на видео, как инспектор ГИБДД помог женщине перенести коляску

В Татарстане сотрудник ГИБДД помог женщине вызволить коляску из снежного плена. Видео появилось накануне в соцсетях.

На кадрах видно, как коляска завязла в снегу с ребенком. Женщина пытается вытащить коляску, но у нее это не получается. Инспектор ГИБДД решил помочь женщине. Он поднимает коляску и переносит на тротуар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее в Казани сотрудник ГИБДД помог перейти дорогу пожилому человеку на костылях. Инцидент произошел на перекрестке улиц Губкина и Кирпичникова, мужчина с костылями шел по проезжей части недалеко от «зебры».

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