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11:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Вход в Русский музей сделают бесплатным на один день

Посетителей будут встречать актеры в исторических костюмах.

Источник: Reuters

Вход в Русский музей сделают бесплатным на один день. Акция проходит в честь 120-летия. В понедельник, 19 марта, с 10 до 18 часов в музей можно будет войти по специальным бесплатным билетам, которые выдают в кассах. Михайловский дворец и корпус Бенуа работают до 20 часов. Известно, что посетителей будут встречать актеры в исторических костюмах.

Также в 12, 14 и 16 часов в музее будет звучать живая классическая музыка.

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