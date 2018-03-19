Вход в Русский музей сделают бесплатным на один день
Посетителей будут встречать актеры в исторических костюмах.
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Посетителей будут встречать актеры в исторических костюмах.
Вход в Русский музей сделают бесплатным на один день. Акция проходит в честь 120-летия. В понедельник, 19 марта, с 10 до 18 часов в музей можно будет войти по специальным бесплатным билетам, которые выдают в кассах. Михайловский дворец и корпус Бенуа работают до 20 часов. Известно, что посетителей будут встречать актеры в исторических костюмах.
Также в 12, 14 и 16 часов в музее будет звучать живая классическая музыка.
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