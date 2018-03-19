Студенты сделали групповой снимок на отвесной скале

На днях Сеть облетел снимок альпинистов, позирующих всей группой на отвесной скале на высоте 2473 метра. Героями фото стали парни и девушки, которые были доставлены на гору вертолетом. Для фотосессии было использовано альпинистское снаряжение, а сами студенты тренировались несколько месяцев, «покоряя» стены четырехэтажного здания.