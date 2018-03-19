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21:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Студенты сделали групповой снимок на отвесной скале

Ребята тренировались несколько месяцев на стене четырехэтажного здания в студенческом кампусе.

На днях Сеть облетел снимок альпинистов, позирующих всей группой на отвесной скале на высоте 2473 метра. Героями фото стали парни и девушки, которые были доставлены на гору вертолетом. Для фотосессии было использовано альпинистское снаряжение, а сами студенты тренировались несколько месяцев, «покоряя» стены четырехэтажного здания.

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Во время загрузки произошла ошибка.Тренировка альпинистов

Чуть позже ребята опубликовали мини-фильм о подготовке и проведении необычной фотосессии.

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