Студенты сделали групповой снимок на отвесной скале
Ребята тренировались несколько месяцев на стене четырехэтажного здания в студенческом кампусе.
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Ребята тренировались несколько месяцев на стене четырехэтажного здания в студенческом кампусе.
На днях Сеть облетел снимок альпинистов, позирующих всей группой на отвесной скале на высоте 2473 метра. Героями фото стали парни и девушки, которые были доставлены на гору вертолетом. Для фотосессии было использовано альпинистское снаряжение, а сами студенты тренировались несколько месяцев, «покоряя» стены четырехэтажного здания.
Чуть позже ребята опубликовали
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