Начался капремонт федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе

Источник: РИА "Новости"

Первый этап — восстановление земляного полотна, ремонт и удлинение водопропускных труб. Об этом сообщает 10 марта 2019 года пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Затем предусмотрено усиление комплексным вяжущим основания дорожной одежды из органоминеральной смеси, устройство верхнего соля покрытия с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона и водоотвода. Для повышения уровня безопасности дорожного движения установят знаки, новое металлическое барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку.