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12:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Начался капремонт федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе

На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» строительно-дорожные организации приступили к капитальному ремонту 10-километрового участка (с 1748 по 1758 км) в Черемховском районе Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Первый этап — восстановление земляного полотна, ремонт и удлинение водопропускных труб. Об этом сообщает 10 марта 2019 года пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Затем предусмотрено усиление комплексным вяжущим основания дорожной одежды из органоминеральной смеси, устройство верхнего соля покрытия с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона и водоотвода. Для повышения уровня безопасности дорожного движения установят знаки, новое металлическое барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку.

Ввести объект в эксплуатацию дорожники планируют в сентябре 2018 года. На время работ движение на участке будет ограниченно до 50 км/ч.

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