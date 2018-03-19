Начался капремонт федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе
На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь»
На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь»
Первый этап — восстановление земляного полотна, ремонт и удлинение водопропускных труб. Об этом сообщает 10 марта 2019 года
Затем предусмотрено усиление комплексным вяжущим основания дорожной одежды из органоминеральной смеси, устройство верхнего соля покрытия с использованием
Ввести объект в эксплуатацию дорожники планируют в сентябре 2018 года. На время работ движение на участке будет ограниченно до 50 км/ч.
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