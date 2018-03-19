Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком детей из семейного архива
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
СМИ: Светлана Ходченкова выходит замуж
Валерия пришла на свадьбу к друзьям в платье за 100 тысяч рублей
Молоко утконоса убивает супермикробы
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
20Умер народный артист Олег Табаков
12:58 (мск), источник: РИА Недвижимость

В Москве и Петербурге снизились цены на элитное жилье

МОСКВА, 19 мар — РИА Недвижимость. Стоимость элитной жилой недвижимости Москвы по итогам 2017 года в среднем снизилась на 9%, Санкт-Петербурга — на 7%, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

Как указывается в нем, по годовой динамике цен на элитное жилье Петербург занял 92-е место в мире, Москва — 98-е место, ниже нее в первой сотне оказались только Доха (-15%) и Лагос (-25%).

По мнению аналитиков компании, показатели рынка элитной недвижимости российской столицы тесно связаны с изменением цен на нефть — цены на жилье упали в первой половине 2017 года, но продемонстрировали небольшой рост в конце года.

Кроме того, отрицательная динамика средневзвешенной цены на первичном рынке элитной недвижимости Москвы связана с изменением структуры предложения и выходом на рынок большого числа новых проектов в премиальном сегменте, отмечается в пресс-релизе.

«Фактическое снижение цен в период реализации проекта, пожалуй, исключение на сегодняшнем рынке и происходит лишь в тех объектах, которые испытывают трудности с реализацией. Цены в интересных, качественных проектах от известных застройщиков демонстрируют уверенный рост», — говорится в нем.

Мировым лидером по росту цен на элитное жилье стал китайский Гуанчжоу с годовым приростом в 27,4%, добавляется в сообщении. Второе и третьи места получили Кейптаун (+20%) и Аспен (+19%). В целом две трети городов, вошедших в исследование Knight Frank, продемонстрировали статическую или позитивную динамику, а 11% — двузначный рост цен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Коварный просчет: какие ошибки происходят на стройке частных домов
Что делают со старой тротуарной плиткой в Москве
Рекорд президента
Грудинин проиграл спор журналисту Дудю
GE испытала в полете самый большой авиадвигатель в мире
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Дыра в преисподнюю: грандиозный проект Кольской сверхглубокой
Как отреагировали рубль и фондовый рынок на переизбрание Путина
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь