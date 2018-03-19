Жителей донской столицы приглашают к участию в фотоконкурсе «Ростов Горького»
Фотоконкурс «Ростов Горького» объявили в донской столице. Об этом сообщает сайт местной администрации.
Фотоконкурс «Ростов Горького» объявили в донской столице. Об этом сообщает сайт местной администрации.
Акция посвящена 150-летию писателя и 269-летию
Цель конкурса — средствами фотографии рассказать о самых значимых местах города, связанных с биографией мастера. Работы на суд жюри могут отправить все желающие в возрасте от 12 лет.
Фотографии принимаются до 1 августа 2018 года по электронной почте: gorky@donlib.ru. Об условиях участия расскажут по телефону:
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