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12:39 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жителей донской столицы приглашают к участию в фотоконкурсе «Ростов Горького»

Фотоконкурс «Ростов Горького» объявили в донской столице. Об этом сообщает сайт местной администрации.

Акция посвящена 150-летию писателя и 269-летию Ростова-на-Дону.

Цель конкурса — средствами фотографии рассказать о самых значимых местах города, связанных с биографией мастера. Работы на суд жюри могут отправить все желающие в возрасте от 12 лет.

Фотографии принимаются до 1 августа 2018 года по электронной почте: gorky@donlib.ru. Об условиях участия расскажут по телефону: 8 (863) 240−28−13. Работы конкурсантов разместят на сайте МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.

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