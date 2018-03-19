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12:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Спасатели сняли забравшегося на ЛЭП красноярца

Мужчину передали медикам.

На ул. Марковского, 18 закончилась операция по эвакуации мужчины с опоры ЛЭП. Спасатели спустили красноярца, после чего сотрудники полиции передали его медикам. Об этом Sibnovosti.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

В ведомстве добавили, что спасательной операцией данный процесс назвать нельзя, так как сам мужчина за помощью не обращался. Сотрудников МЧС на место вызвали полицейские.

«Его сняли с опоры с помощью лестницы. Мужчина сопротивление не оказывал», — рассказали в ведомстве.

В красноярской полиции о мотивах, побудивших красноярца залезть на опору, ничего не пояснили. Никаких требований дебошир не выдвигал.

По словам очевидцев, нарушитель около часа кричал, что он «всех взорвет», размахивал руками, а также пытался ухватиться за провода.

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