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12:35 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жителей Красноярского края предупреждают о штормовом ветре до 28 м/с

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в центральных и южных районах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 65% 758 мм рт. ст. 2 м/с

Жителей Красноярского края предупреждают об опасной и неблагоприятной погоде. Во вторник, 20 марта, синоптики прогнозируют шквалистый ветер.

«В центральных и южных районах Красноярского края очень сильный западный ветер, порывы 15−20м/с, местами 25−28м/с.», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Отметим, в краевой столице всю неделю будет тепло, до +11 градусов. Однако ночные температуры будут по-прежнему минусовыми. Спасатели рекомендуют быть острожнее на дорогах, в связи с гололедицей.

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