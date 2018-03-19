Жителей Красноярского края предупреждают о штормовом ветре до 28 м/с
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в центральных и южных районах.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в центральных и южных районах.
Жителей Красноярского края предупреждают об опасной и неблагоприятной погоде. Во вторник, 20 марта, синоптики прогнозируют шквалистый ветер.
«В центральных и южных районах Красноярского края очень сильный западный ветер, порывы 15−20м/с, местами 25−28м/с.», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.
Отметим, в краевой столице всю неделю будет тепло, до +11 градусов. Однако ночные температуры будут
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