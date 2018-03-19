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12:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Погода порадует приморцев к концу недели

Специалисты Примгидромета рассказали, какая погода ждет жителей Приморья, сообщает DEITA. RU.

Сегодня днем, 19 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха −1…−6°C, на побережье до +5°C.

Предстоящей ночью на большей части Приморье ожидается погода без осадков, на севере местами возможен небольшой снег. Будет морозно, минус 15−23, в горных районах до минус 30 градусов, на побережье −7…−12°C.

Днем во вторник продолжится рост атмосферного давления, в крае без осадков. Температура воздуха −3…−8°C, на юге и побережье −2…+3°C.

В среду, 21 марта, в Приморье под влиянием антициклона ожидается малооблачная без осадков погода. Ночью температура воздуха существенно не изменится. Днем начнется трансформация воздушной массы в сторону тепла, на большей части края потеплеет до 0… плюс 7 градусов.

Во второй половине недели потепление продолжится.

Виктор Бруевич.

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